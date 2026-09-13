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Turkey detains dozens in raids on gay bars, LGBTQ+ activists' homes

Turkish police have detained 47 people after raiding gay bars and the homes LGBTQ+ activists throughout the country over the weekend.

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