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Наш уютный дом

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  • Nana Абраменко
    супер👍Чернослив, фаршир...
  • niina alljarv
    Неправда, мороженое было разное абсолютно...вкусов ,конечно, не так много, как сейчас  , но разные,легко отличались ....Мороженое из СССР...
  • Виктор
    а можно вместо смузей взять пиво. с рыбкой самый дэсэртСмузи из яблок с ...

Грудка с корейским оттенком.

Грудка с корейским оттенком.

Импровизация на тему "Курица с овощами".Продукты:- Куриное филе - 3 шт. (800 г)- Лук репчатый - 2 средние головки- Чеснок - 3 больших зубчика- Перец болгарский (он же паприка) зелёный и красный - по 300 г.

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