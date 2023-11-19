Грудка с корейским оттенком.

Импровизация на тему "Курица с овощами".Продукты:- Куриное филе - 3 шт. (800 г)- Лук репчатый - 2 средние головки- Чеснок - 3 больших зубчика- Перец болгарский (он же паприка) зелёный и красный - по 300 г.