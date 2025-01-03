Орловцы, ищущие новые отношения или работу, рискуют попасть в афёру

Жителей Орловского региона предупреждают о мошеннических схемах, набирающих обороты в сети. Кибер-преступники, пытаясь вовлечь граждан в противоправную деятельность, стараются завербовать орловцев в ботах телеграм-каналов для знакомств или поиска работы.
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