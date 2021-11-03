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В Астраханской области разыскан Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи

2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст.ст. 279, 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года.

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