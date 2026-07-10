Глава МИД Турции Фидан назвал обязательными переговоры с Россией по С-400

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию National заявил о необходимости конструктивных переговоров с Российской Федерацией для урегулирования вопроса, касающегося зенитных ракетных комплексов С-400.
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