Мэр Орла Парахин продал за 6,4 млн рублей здание на Итальянской своему однофамильцу

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о приватизации здания на улице Итальянской, 33а. Договор купли–продажи заключен с ООО «Экология», гендиректором которого является тёзка и однофамилец мэра — Юрий Парахин.
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