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Мэр Орла Парахин продал за 6,4 млн рублей здание на Итальянской своему однофамильцу

Мэр Орла Парахин продал за 6,4 млн рублей здание на Итальянской своему однофамильцу

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о приватизации здания на улице Итальянской, 33а. Договор купли–продажи заключен с ООО «Экология», гендиректором которого является тёзка и однофамилец мэра — Юрий Парахин.

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