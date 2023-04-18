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Депутат бундестага Дагделен: Запад изолирует себя от мира, боясь утратить статус гегемона

Депутат бундестага Дагделен: Запад изолирует себя от мира, боясь утратить статус гегемона

Западные страны начали изолировать себя от внешнего мира, боясь утратить статус гегемона. Такое заявление сделала депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен в статье для издания Jungle Welt.

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