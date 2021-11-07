Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Сегодня так себе ,а вот завтра 104 годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!Какой сегодня пра...
  • Володя
    суке все мало, харю не хилую нажевал.Задержанный за вз...
  • Александр
    Очередной боевой гапак. Допляшутся!Украину возмутил ...

Коронавирус в Крыму на 7 ноября: плюс 783, умерли 19

Коронавирус в Крыму на 7 ноября: плюс 783, умерли 19

Очередной максимум суточной заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Республике Крым. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 6 ноября 2021 года на территории Крыма зарегистрированы 783 случая новой коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх