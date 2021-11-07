Коронавирус в Крыму на 7 ноября: плюс 783, умерли 19

Очередной максимум суточной заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Республике Крым. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 6 ноября 2021 года на территории Крыма зарегистрированы 783 случая новой коронавирусной инфекции.