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В МИД заявили, что Россия в отличие от Запада и Украины не вмешивается во внутренние дела Молдавии

В МИД заявили, что Россия в отличие от Запада и Украины не вмешивается во внутренние дела Молдавии

В МИД РФ утром во вторник, 14 февраля, заявили, что Москва решительно отвергает инсинуации якобы о попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в данной стране.

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