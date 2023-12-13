Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России

Соглашение о рыболовстве между Фарерскими островами и Россией поставило Данию в глупое положение. Об этом заявил старший научный сотрудник DIIS (Датского института международных исследований) Флемминг Сплидсбоэль.
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