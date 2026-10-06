Во Владимирской области за неделю в ДТП погибли 3 человека

В Камешковском округе на 16-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» мотоциклист 1965 года рождения при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с разворачивавшейся «Тойотой», водитель которой заранее включил левый поворотник и занял крайнее левое положение.