Во Владимирской области за неделю в ДТП погибли 3 человека

В Камешковском округе на 16-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» мотоциклист 1965 года рождения при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с разворачивавшейся «Тойотой», водитель которой заранее включил левый поворотник и занял крайнее левое положение.
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