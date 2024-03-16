Вышла новая песня Ви из BTS о дружбе: кому посвящен трек со скрытым смыслом?

Новость о том, что Ви (V) из BTS выпускает новый сингл, появилась еще в начале марта. В течение двух недель певец постепенно раскрывал секреты предстоящей песни, показывая концептуальные фото, тизер и кадры из музыкального клипа.
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