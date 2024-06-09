Алайба: «Молдова может добиться экономического роста»

Молдове необходимо расширять свой промышленный сектор и улучшать бизнес-климат, чтобы добиться экономического роста на уровне 8-10% ежегодно в следующем десятилетии, заявил министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба в интервью SeeNews, информационной платформе о странах Юго-Восточной Европы.