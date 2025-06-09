Рябков: решение об очной встрече Лаврова и Рубио будут принимать Путин и Трамп

Решение об очной встрече руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио будут принимать президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.
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