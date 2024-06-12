Постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов заявил, что прошедшие выборы в Европарламент показали тенденцию разделения Германии на два политических лагеря.
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