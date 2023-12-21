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НИШ Караганды приглашает на день открытых дверей

НИШ Караганды приглашает на день открытых дверей

Назарбаев Интеллектуальная школа Караганды 23 декабря проводит день открытых дверей. На экскурсию в учебное заведение приглашают шестиклассников и их родителей, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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