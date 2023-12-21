НИШ Караганды приглашает на день открытых дверей

Назарбаев Интеллектуальная школа Караганды 23 декабря проводит день открытых дверей. На экскурсию в учебное заведение приглашают шестиклассников и их родителей, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии