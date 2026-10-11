В Архангельске экс-сожитель вывесил годовалого ребёнка за перила балкона

В Архангельске полиция задержала мужчину 1987 года рождения, который 8 октября вывесил годовалую девочку за перила балкона пятого этажа в округе Майская Горка, пока её мать была в магазине.
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