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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макманаман считает, что Беллингем может стать лучшим игроком Евро-2024: «Да, безусловно. Он будет очень уверен в себе, как и я в 2000-м. Надеюсь, у него сложится иначе»

Бывший игрок сборной Англии провел параллель между отрезком своей карьеры (победа в Лиге чемпионов с «Реалом» и поездка на Евро-2000) и Беллингема (победа в Лиге чемпионов с «Реалом» и поездка на Евро-2024).

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