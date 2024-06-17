Ядерное оружие становится все более заметным на мировой арене. Снова виновата Россия?

Роль атомного оружия стала более заметной, а ядерные государства модернизируют свои арсеналы по мере ухудшения геополитических отношений, заявили исследователи, призывая мировых лидеров «отступить и задуматься».
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