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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Ядерное оружие становится все более заметным на мировой арене. Снова виновата Россия?

Роль атомного оружия стала более заметной, а ядерные государства модернизируют свои арсеналы по мере ухудшения геополитических отношений, заявили исследователи, призывая мировых лидеров «отступить и задуматься».

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