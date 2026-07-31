Спортзал — лучшее место для комедии: 14 уморительных кадров

Тренажерный зал — то самое место, где серьезные намерения часто оборачиваются курьезными ситуациями.Пляжный сезон почти завершен, и многие так и не достигли желаемых результатов, несмотря на все старания и регулярные походы в зал.
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