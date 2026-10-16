В Луцке были слышны звуки взрывов, в городе начались перебои с обеспечение электроэнергией и водой. Об этом в ночь на 16 августа заявил глава администрации Волынской области Роман Романюк .
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