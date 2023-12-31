Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу: год войдет в историю новыми страницами ратных подвигов российских бойцов

Шойгу: год войдет в историю новыми страницами ратных подвигов российских бойцов

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом и отметил, что уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости наших бойцов.

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