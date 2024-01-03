Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом

1 и 2 января в эфире телеканала "Россия" традиционная "Песня года". Правда, такого количества связанного с ней скандалов не было за все 52 года существования популярного телефестиваляНачало все с того что из эфира в спешном порядке вырезали Лолиту и Филиппа Киркорова.