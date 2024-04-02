16 дюймов, Intel Core Ultra 7 и Nvidia RTX 4060 Laptop и локальные ИИ-функции. Объявлены цены на Acer Predator Blade Neo

Игровой ноутбук Acer Predator Blade Neo появится на JD.com 8 апреля. Компания раскрыла цены на два варианта ноутбука: Ultra 5 125H/RTX 4060/16 ГБ/1 ТБ за 1175 долларов; Ultra 7 155H / RTX 4060 / 16 ГБ / 1 ТБ за 1250 долларов.
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