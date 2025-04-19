Хроника СВО за 18 апреля видеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveРоссийские войска нанесли массированные удары по Харькову, Сумам и Николаеву, при этом на Купянском направлении продолжается наступление к Малой Шапковке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии