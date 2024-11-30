АлтГУ запускает новую программу в магистратуре по цифровой журналистике

В вузе пояснили: кадровому рынку Алтайского края требуются люди с новыми навыками В Алтайском государственном университете объявили о разработке новой образовательной программы магистратуры "Цифровая журналистика".
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