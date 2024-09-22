Девушка из Липецка месяц заказывала товары на Wildberries бесплатно из-за сбоя в системе

Фото: ru.pinterest.com В течение месяца жительница города Липецк беспрепятственно заказывала на популярной онлайн-платформе товары на сумму около 2 миллионов рублей, злоупотребляя технической ошибкой в механизме оплаты.
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