Песков указал на отсутствие предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта нет, пока Украину хотят включить в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном 14 июля ВГТРК.