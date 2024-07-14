Песков указал на отсутствие предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для переговоров по урегулированию украинского конфликта нет, пока Украину хотят включить в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном 14 июля ВГТРК.
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