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Times: Служащие МИД Великобритании против приглашения Нетаньяху на саммит по ИИ

Сотрудники аппарата МИД Великобритании предложили отменить приглашение главе израильского правительства Биньямин Нетаньяху на глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта, который пройдет в Великобритании.

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