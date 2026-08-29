«Мама не плакала»: история первой женщины – Героя России в зоне СВО легла в основу документального фильма

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. На телеканале 360.ru в День военного медика состоялась премьера фильма о подвиге ефрейтора Людмилы Болилой, которая ценой собственного здоровья спасла раненого бойца во время обстрела.
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