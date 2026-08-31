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Сеть 5G появится в городах-миллионниках к 2028 году

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) дала официальное разрешение на запуск и развитие мобильной связи пятого поколения (5G) на территории страны.

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