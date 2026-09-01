В «Орлёнке» в третий раз проходит инклюзивная смена для детей с синдромом Дауна

В Краснодарском крае во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стартовала третья инклюзивная смена для детей с синдромом Дауна и их сверстников.
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