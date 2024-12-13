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Тень «Нептуна»: какими ракетными технологиями обладает украинский ВПК

Тень «Нептуна»: какими ракетными технологиями обладает украинский ВПК

Украина не оставляет попыток создания новых ракет — баллистических и крылатых. Реализуются старые и новые проекты, ВСУ пытаются запустить в серийное производство ряд разработок, но пока не слишком преуспели в этом.

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