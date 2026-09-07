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Трех экс-полицейских арестовали по делу о хищении топлива с главой «Евротранса»

Трех экс-полицейских арестовали по делу о хищении топлива с главой «Евротранса»

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Московской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова по делу о хищении топлива для подмосковной полиции.

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