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Газета.ру

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Песков исключил ухудшение отношений РФ и Турции из-за ударов в Черном море

Песков исключил ухудшение отношений РФ и Турции из-за ударов в Черном море

Отношения между Москвой и Анкарой не могут ухудшиться из-за ударов по судам в акватории Черного моря, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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