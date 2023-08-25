TRENDYMEN

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  • Владимир Евтушенко
    неплохой  на вид мотоцикл. Да ИЖ был трудягой  на  просторах  СССР.Неприхотливый, выносливый, для сельской местности ...ИЖ Лидер: забытый...
  • Владимир Евтушенко
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Люди взяли 35 тыс...
  • Владимир Евтушенко
    но ведь живут же сотни тысяч семей  на такой доход. Правда, не живут, а выживают. И это  не их вина, таковы  зарплаты...Люди взяли 35 тыс...

Теперь водителей будут штрафовать еще и за шум. Показываем как работает новая камера: видео

Теперь водителей будут штрафовать еще и за шум. Показываем как работает новая камера: видео

Камеры контроля скорости распространены по всему миру. Теперь же водителям потенциально грозят и новые штрафы — за шум.

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Комментарии
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Максим Маркин
Давно пора, так и байкеры попадут ..
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11 час.
Александр Почекунин
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10 час.
лл
лина любимцева
Трепотня!!!... НИ ПОЛИЦИИ, НИ ГАИ не видно на улицах. Машины носятся ночами, ОРЕТ  ДИКАЯ МУЗЫКА, ревут моторы без глушителей, и НИ-КО-ГО из правоохранителей НЕТ. А если бы штрафовали согласно записям видеокамер, то этого бы не было... А возможно и сошло &quot;на нет&quot;... А так все больше и больше таких машин и таких водителей... то есть, НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!
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6 час.

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