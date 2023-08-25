Камеры контроля скорости распространены по всему миру. Теперь же водителям потенциально грозят и новые штрафы — за шум.
Теперь водителей будут штрафовать еще и за шум. Показываем как работает новая камера: видео
Комментарии
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Максим Маркин
Давно пора, так и байкеры попадут ..
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11 час.
Александр Почекунин
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10 час.
лл
лина любимцева
Трепотня!!!... НИ ПОЛИЦИИ, НИ ГАИ не видно на улицах. Машины носятся ночами, ОРЕТ ДИКАЯ МУЗЫКА, ревут моторы без глушителей, и НИ-КО-ГО из правоохранителей НЕТ. А если бы штрафовали согласно записям видеокамер, то этого бы не было... А возможно и сошло "на нет"... А так все больше и больше таких машин и таких водителей... то есть, НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!
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6 час.
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