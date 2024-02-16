Лавров: на Украине осталось менее половины иностранных наемников

На Украине осталось менее половины иностранных наемников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", передает РИА Новости.
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