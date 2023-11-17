Эндокринолог Катхурия назвала пять противопоказаний для интервального голодания

Среди противопоказаний для интервального голодания принято выделять любые расстройства пищевого поведения (РПП), беременность или ее планирование, дефицит витаминов и макроэлементов, возраст до 18 лет, а также некоторые заболевания, рассказала "Газете.
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