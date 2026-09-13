Глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск поддержали предложение замедлить развитие искусственного интеллекта

Богатейший человек планеты, 55-летний Илон Маск, и 41-летний генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, поддержали американского исследователя искусственного интеллекта, учредителя компании Anthropic, Дарио Амодеи, в его опасениях по поводу развития искусственного интеллекта.
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