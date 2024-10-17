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Царьград

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Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🇷🇺🙏💐💐💐💐царство небесное Вечная память Героям 🙏🤝🙌Сиротой осталась ...
  • Дмитрий Гурин
    да ничего Бастрыкин и не мог рассказать, следствие по самому факту взрыва еще ведется......... и вряд ли что то расск...Бастрыкин рассказ...
  • Эльдар Алиев
    🤬🤦‍♂️Кавказцы устроили...

В Туле задержаны высокопоставленные полицейские за организацию миграции

В Туле задержаны высокопоставленные полицейские за организацию миграции

Они за вознаграждение выдавали разрешения на временное проживание.В Туле задержали двух высокопоставленных полицейских.

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