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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Двойной кот

Двойной кот

Кота принесли соседи. Они уезжали на месяц в Венгрию. Там у них была квартира и небольшой бизнес. Так они и жили.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Умора, ну, Олег, вы даёте!!!!Ха-ха-ха!!!Два Коси появилось в семье, здорово!!!!
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8 час.
Элеонора Коган
И как здорово!!!В семье теперь уж два Коси и Муха со вторым Косенькой шкодят вместе, а ночью хождение диетиков к холодильнику!!!И рыбалка? Так это отпад для двух Косиков и всех рыбаков,им теперь есть, за что и за кого,точней, выпить лишний раз!!!!И Муха тоже довольна!!!Дома - то стало веселей!!!!
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8 час.

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