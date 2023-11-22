Двойной кот

Элеонора Коган

И как здорово!!!В семье теперь уж два Коси и Муха со вторым Косенькой шкодят вместе, а ночью хождение диетиков к холодильнику!!!И рыбалка? Так это отпад для двух Косиков и всех рыбаков,им теперь есть, за что и за кого,точней, выпить лишний раз!!!!И Муха тоже довольна!!!Дома - то стало веселей!!!!