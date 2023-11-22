Кота принесли соседи. Они уезжали на месяц в Венгрию. Там у них была квартира и небольшой бизнес. Так они и жили.
Двойной кот
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Умора, ну, Олег, вы даёте!!!!Ха-ха-ха!!!Два Коси появилось в семье, здорово!!!!
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
И как здорово!!!В семье теперь уж два Коси и Муха со вторым Косенькой шкодят вместе, а ночью хождение диетиков к холодильнику!!!И рыбалка? Так это отпад для двух Косиков и всех рыбаков,им теперь есть, за что и за кого,точней, выпить лишний раз!!!!И Муха тоже довольна!!!Дома - то стало веселей!!!!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии