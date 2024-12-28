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С декабря для пенсионеров старше 70 лет введены новые ограничения

С декабря для пенсионеров старше 70 лет введены новые ограничения

С декабря для пенсионеров старше 70 лет введены новые ограничения Юлия ЧелкановаПенсионер — это не только статус, но и особая категория граждан, нуждающихся в поддержке и внимании.

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Комментарии
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Н
Наталья
Ага... государство &quot;позаботится&quot; о пенсионерах: ликвидирует физически...чтоб до 80 не дожили и деньги бюджету сохранили...
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16 час.
А
Алла
Так и не поняла, о каких ограничениях идёт речь. Статья ни о чем.
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15 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Аналогично. Видимо текст писала камала, а редактировала псаки!
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7 час.

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