Аналитики МТС: Москва стала лидером по голосовому трафику через VoLTE

Длительность разговоров россиян с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет в сетях LTE) выросла за январь - сентябрь 2023 года на 43%, а их доля - до 34%, сообщили в компании МТС, сравнившей объем переданного голосового трафика в своей сети в России на основе технологии VoLTE за 9 месяцев текущего года с тем же периодом 2022 года.