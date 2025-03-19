В Петербурге в пользу уволенных IT-специалистов взыскали более четырех миллионов рублей

Бывшие сотрудники недополучили выплаты В пользу 13 уволенных сотрудников организации, занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения, взыскали зарплату в размере более четырёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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