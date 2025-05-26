Певец Николай Басков избавился от лишних кило в Новосибирске

Кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе» состоялся в Доме культуры железнодорожников 25 мая. Членами жюри стали Сергей Лазарев, Николай Басков, Этери Бериашвили, Ирина Олифер, Альберт Жалилов, Григорий Юрченко, Марина Фирсова, Арсений Бородин, Олег Влади и Алина Яровая.
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