Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине после волнений

ВА

Владимир Акулов

Пишут , что 17 убийца был немой ...Когда я еще ходил в 8 класс средней школы...У меня случился конфликт с двумя глухо-немыми пацанами...У нас во дворе жило много глухо-немых...Я даже умел с ними разговаривать на языке жестов...И вот один из их друзей объяснял мне : " Мы можем тебя зарезать и нам ничего не будет...Так как мы считаемся невменяемыми"...