Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине в Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине после волнений
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Пишут , что 17 убийца был немой ...Когда я еще ходил в 8 класс средней школы...У меня случился конфликт с двумя глухо-немыми пацанами...У нас во дворе жило много глухо-немых...Я даже умел с ними разговаривать на языке жестов...И вот один из их друзей объяснял мне : " Мы можем тебя зарезать и нам ничего не будет...Так как мы считаемся невменяемыми"...
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