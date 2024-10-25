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Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине после волнений

Частный дом и автомобиль загорелись в Коркине в Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Пишут  ,  что  17  убийца  был  немой  ...Когда  я  еще  ходил  в  8  класс  средней  школы...У  меня  случился  конфликт  с  двумя  глухо-немыми пацанами...У  нас  во  дворе  жило  много  глухо-немых...Я  даже  умел  с  ними  разговаривать  на  языке  жестов...И  вот  один  из  их  друзей  объяснял  мне : &quot;  Мы  можем  тебя  зарезать  и  нам  ничего  не  будет...Так  как  мы  считаемся  невменяемыми&quot;...
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