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Стало известно о трудном выборе Трампа по России после ухода из жизни сенатора Грэма

Стало известно о трудном выборе Трампа по России после ухода из жизни сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп находится сейчас на перепутье по отношению к России и украинскому конфликту и уход из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишь усложняет стратегический выбор американского лидера.

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