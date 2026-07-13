Президент США Дональд Трамп находится сейчас на перепутье по отношению к России и украинскому конфликту и уход из жизни сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишь усложняет стратегический выбор американского лидера.
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