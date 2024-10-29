Спасённого в Охотском море мужчину выписали из больницы

Спасённого в Охотском море Михаила Пичугина выписали из больницы и отпустили домой.Михаил Пичугин, который вместе с братом и племянником 67 дней дрейфовал в открытом море, выписался из Магаданской областной больницы и направился в аэропорт, чтобы улететь домой в Улан-Удэ.