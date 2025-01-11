Американский журналист: ВСУ позволили спокойно отступить из Херсона ВС РФ из-за давления США на Киев

Как пишет Вудворд, американская разведка предупредила Белый дом, что риск ядерного удара возрастает, если россияне потеряют основные силы при отступлении из Херсона.
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