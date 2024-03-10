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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Результаты Томского лыжного марафона 2024. Победители – Андрей Феллер и Наталья Зятикова

9 и 10 марта в Томске прошел Томский лыжный марафон. В субботу 9 марта участники соревновались классическим стилем на дистанциях 25 и 10 км и 3 км свободным стилем.

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